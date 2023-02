HQ

Det kan ha vært litt fordomsfullt, men jeg har alltid vært litt skeptisk til Atomic Heart. Trailerne og spillingen som utvikler Mundfish har delt i forkant av lanseringen har fått spillet til å se bemerkelsesverdig ut, og år med å bli skuffet over trailere har fått meg til å gjette noen mening som dette. Men uansett, Atomic Heart er nå her, og jeg har vært grundig nedsenket i verden de siste dagene for å se hvordan dette forventede prosjektet faktisk former seg i praksis.

La meg starte med å si at grafikken og presentasjonen av Atomic Heart lever opp til disse trailerne og litt til. Verden er fantastisk realisert, vakkert skulpturert, fullpakket med karakter, og alt spiller utrolig flytende med silkemyke animasjoner og bildefrekvenser. Atomic Heart's world of Facility 3826 er uten tvil en av de mest kreative spillverdenene jeg har kommet over til nå, og selv om den minner veldig om BioShock (spesielt den flytende byen Columbia i BioShock Infinite , noe som er ironisk fordi dette er et spill forankret i kommunismen, mens Columbia handler om kapitalisme og den amerikanske drømmen), kan det ikke benektes at teamet på Mundfish virkelig har latt sine kreative juice flyte for å lage dette slående videospillet.

De første 30 minuttene av Atomic Heart er også en av de sterkeste åpningene i et videospill jeg noensinne har opplevd, med tonnevis av detaljer og farger som gir liv til denne alternative Sovjetunionens verden - selv om det er verdt å nevne at åpningen tydelig mangler i spillerhandlinger og handlekraft. Fortellingen er også interessant og er forankret i mystikk og svik, med deg, spilleren, som har til oppgave å trekke sammen bitene for å finne ut hvorfor og hvordan Facility 3826's robotbefolkningen mistet klinkekulene sine og hva slags mørke og forferdelige hemmeligheter det tilsynelatende perfekte utopiske samfunnet holder. Det er, uten en skygge av tvil, veldig BioShock, og jeg har absolutt ingen gripes med det overhodet som verden og historien er utmerket.

Men det er her ting begynner å falle fra hverandre i Atomic Heart i mine øyne, da makroen i dette spillet, de bredere og mer innflytelsesrike delene, alle er veldig gode, men mikroen, de små detaljene som er relatert til selve spillingen, har en tendens til å slite. Ta kamp for eksempel. Robotene og fiendene du må møte er briljant designet og er virkelig skremmende til tider. Men å kjempe mot dem føles som et ork fordi Atomic Heart er et ganske stivt spill i praksis. Du kan ikke sprinte, du forventes egentlig ikke å kjempe mot alle robotene (selv om du kan hvis du vil), og spillingen er designet på en slik måte at den ikke føles så jevn og flytende som andre FPS-titler. Alt dette kulminerer i en opplevelse der jeg fant meg selv å unngå kamp når jeg kunne, fordi mens skytemekanikken er godt designet og optimalisert, er bevegelsen og nærkampkampen langt fra det. Det er tregt og frustrerende, og det føles som om du alltid kjemper mot spillet for å presse hovedpersonen P-3 (også kjent som Major Nechaev) til å være mer en generisk og spennende actionhelt.

Legg til dette faktum at ammunisjon er vanskelig å få tak i, og til og med å anskaffe og oppgradere nye våpen er en slog fordi Atomic Heart har et så overveldende ressurssystem, som er altfor komplisert. Du må samle tonnevis av forskjellige ressurser for å kunne forbedre P-3s våpen og evner, og med plyndringen blir overimplementert også (du vil gå inn i et rom og finne ut at hver skuff, skrivebord, skap, kiste, hylle etc. må åpnes for at du skal skaffe deg minimale mengder ressurser) det hele bare moser inn i en opplevelse der jeg ikke føler meg begeistret eller lokket til å forbedre mitt eget utstyr.

Likevel er verden imponerende å se på og vandre rundt, selv om den egentlig ikke ber om å bli utforsket. Den lukkede verden er utformet på en slik måte at du hovedsakelig skal følge kjernefortellingene, og når du bestemmer deg for å utforske andre steder, kommer du aldri over mye av interesse. Spillet gjør det det kan for å holde ting spennende i form av Kollektiv Neural Network engasjementssystemet, som vil se robotforsterkninger sendt til hvor som helst på kartet du forårsaker problemer eller bare blir oppdaget av et av de hundrevis av påtrengende kameraene. Men med tanke på at du egentlig aldri er ute etter en kamp, føles dette svarsystemet litt frakoblet fra det Atomic Heart egentlig ønsker å være som et spill.

Og jeg sier dette da det er klart at Atomic Heart ønsker å være mer som BioShock 1 og 2 så gjør det Infinite. Likevel er spillingen fundamentalt bygget for å ligne det Infinite brakte til bordet, med mange kampmuligheter i en slående, men tom følelsesverden som ganske enkelt er opprettet som en plattform for å fortelle historien, og lite annet. For meg gir alt dette Atomic Heart en hul følelse, der jeg på den ene siden bare ikke kan la være å sikle over og feire fortellingen og verdensdesignet, men på den andre siden sliter med å faktisk finne underholdning og spenning når jeg er låst inn i spillingen.

Jeg vil også legge til at det er noen områder som bare er genuint forferdelige, inkludert P-3s stemmeskuespill og dialogen han deler med sin snakkende hanske. Det er flatt, kjedelig og får deg alltid til å sukke av skuffelse når en av de to sier noe utrolig dumt og dumt som minner om Duke Nukem. Heldigvis er hansken i det minste nyttig som et verktøy, og kan brukes til en av mange evner, inkludert telekinese og frostangrep, som er nyttige for å samhandle med verden og bremse fiender, noe som riktignok lindrer og gjør kamp og litt morsommere - selv om det på ingen måte er en komplett løsning.

Det vil sannsynligvis ikke overraske noen å høre at et spill av Atomic Heart's størrelse også har sin rettferdige andel av feil og klumpete designfunksjoner, for fra det jeg har opplevd gjør det. Mellom dører som ikke åpnes for gjentatte dialoglinjer, til nivåer designet på en slik måte at fiender vil feste deg mot taggete terreng og deretter slå deg i hjel mens du rett og slett ikke kan bevege deg eller kontre, har det vært mange ganger hvor jeg har dødd av grunner utenfor min kontroll, og like om ikke større antall ganger hvor jeg har måttet gå ut til hovedmenyen for å få spillet til å fungere igjen.

Forhåpentligvis om Mundfish kan stryke ut noen av disse problemene på oppløpet frem til lanseringen, fordi det virkelig er mye å elske med dette spillet. Grafikken er omtrent så "neste generasjon" som du kan få, verden er fantastisk, lyden og lydsporet er av topp kvalitet, og fortellingen er grundig interessant og engasjerende. Hvis det ikke var for sin klønete og overkompliserte natur, ville Atomic Heart sannsynligvis være et av årets beste spill, og derfor er det synd at det blir sviktet av en så bred liste over mindre, men vanlige problemer.