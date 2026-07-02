Attack on Titan 3 lovet lansering til vinteren på alle plattformer

Etter den nylige avsløringen har Koei Tecmo nå bekreftet at fansen ikke trenger å vente så mye lenger før de kan kaste seg ut i « Attack on Titan 3 ». Det kommende actionspillet lanseres på en ubestemt dato denne vinteren, noe som i praksis åpner for en lansering mellom desember og februar. Det er riktignok ikke nevnt noen eksakt dato eller et mer avgrenset tidsvindu.

Det vi vet, er at når lanseringen finner sted, vil « Attack on Titan 3 » bli tilgjengelig på PC (via Steam), PS5, Xbox Series X/S og Switch 2. En ny gameplay-trailer dedikert til spillet har også blitt sluppet, og den fremhever den intense actionen og kampene med mobilitetsutstyr, både innenfor og utenfor bymurene.

Ta en titt på den hektiske nye gameplay-traileren nedenfor, og følg med for mer informasjon fra Koei Tecmo og utvikleren Omega Force etter hvert som vi nærmer oss vinteren og den endelige lanseringsdatoen blir offentliggjort.