Åtte uavgjorte kamper av seksten så langt i VM: Kortvarig lettelse for Spania, mens gruppe B, G og H fortsatt er helt åpne

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Per tirsdag morgen er det spilt 16 VM-kamper, én fra hver av gruppene A til H, og åtte av dem har endt uavgjort. Mandag var en spesielt uvanlig dag der alle kampene endte uavgjort: Spania 0-0 Kapp Verde, Belgia 1-1 Egypt, Saudi-Arabia 1-1 Uruguay og Iran 2-2 New Zealand.

Før det endte Canada og Bosnia-Hercegovina fra gruppe B 1-1, Qatar og Sveits fra gruppe B endte 1-1, Brasil og Marokko fra gruppe C endte 1-1, og Nederland og Japan fra gruppe F endte 2-2.

Disse resultatene gir ekstra spenning i gruppespillet, spesielt for gruppe B, G og H, der alle landene står likt med 1 poeng og kun er rangert foreløpig basert på antall scorede mål. En av de største overraskelsene var at Spania spilte 0-0 mot Kapp Verde, der den store favoritten ikke klarte å score mot et debutantland med knapt en halv million innbyggere.

Uruguay hjalp dem senere da de spilte 1-1 mot Saudi-Arabia, så for dem alle har den første kampdagen i VM stort sett vært nytteløs, noe som legger mer press enn noensinne på kamp 2 og 3 og øker betydningen av antall scorede mål i tilfelle poenglikestilling.

Det samme skjer i gruppe H med New Zealand, Iran, Belgia og Egypt, en av de mest åpne og uforutsigbare gruppene uten en klar favoritt.

VM-kamper tirsdag 16. juni (og tidlig onsdag):



Gruppe I: Frankrike mot Senegal: Tirsdag 16. juni, kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST



Gruppe I: Irak mot Norge: onsdag 17. juni, kl. 00:00 CEST, kl. 23:00 BST tirsdag



Gruppe J: Argentina mot Algerie: onsdag 17. juni, kl. 03:00 CEST, kl. 06:00 BST



Gruppe J: Østerrike mot Jordan: Onsdag 17. juni, kl. 06:00 CEST, kl. 05:00 BST

