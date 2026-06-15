Spania spilte uavgjort 0–0 mot nykommerne Kapp Verde i sin VM-debut

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VM 2026 har gitt den første overraskelsen: Spania, som av de fleste regnes som den største favoritten til å vinne turneringen, foran Argentina, Frankrike, England og Tyskland (som i går kveld slo målrekorden i VM), klarte bare å spille 0-0 i sin debutkamp mot Kapp Verde.

Kapp Verde, den lille afrikanske øygruppen med mindre enn en halv million innbyggere, debuterte i VM, takket være den utvidede utgaven med 48 lag. Aldri før har dette landslaget, som ligger på 64. plass på FIFAs rangering (Spania ligger for øyeblikket på tredjeplass på verdensrankingen, bak Argentina og Frankrike), spilt i VM, og deres debut er en historisk uavgjort som gir dem ett poeng i gruppe H.

I kveld spiller de to andre lagene i gruppe H, Saudi-Arabia og Uruguay (kl. 00:00 CEST, 23:00 BST), og vinneren vil ha en klar sjanse til å kvalifisere seg til neste runde: alle antok at Spania ville bli gruppeleder, men nå kan alt skje...

Neste kamp for Spania er mot Saudi-Arabia søndag 21. juni kl. 18:00 CEST, og mot Uruguay lørdag 27. juni kl. 02:00 CEST, 01:00 BST.