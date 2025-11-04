Aurora Gaming kronet seierherre på PGL Masters Bucuresti 2025

HQ

Du kan ha gått glipp av det i løpet av helgen på grunn av det enorme antallet turneringer som fant sted, men noen av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden kom tilbake til den rumenske byen Bucuresti for å kjempe om det i et mindre arrangement som ble ansett som en PGL Masters.

Totalt 16 lag kvalifiserte seg til turneringen, og av disse 16 var det til slutt Aurora Gaming som gikk helt til topps og kunne løfte pokalen og reise hjem med 200 000 dollar i premiepenger. I finalen møttes Aurora og Legacy, og etter et spennende og actionfylt sett som gikk hele veien, vant Aurora 3-2.

Når det gjelder hva som skjer videre for laget, skal det konkurrere på StarLadder Budapest Major 2025 i Ungarn mellom 24. november og 14. desember, som også blir et av de siste store arrangementene i konkurransesesongen.