Aurzen Boom Air

Jeg ville løyet hvis jeg sa at vi aldri hadde vurdert å skaffe oss en projektor her hjemme, men stuen vår er rett og slett altfor liten. Tro det eller ei, men min 77-tommers LG OLED er faktisk nesten for stor for det rommet. Bare nesten, vel å merke... En annen ting som har vært på tale her hjemme, er en TV på soverommet. Vi hadde en før, og med "før" mener jeg tilbake i 2014-2015. Vi kvittet oss med den fordi vi aldri så på TV der inne, men i de senere årene har kona bestemt seg for at det hadde vært ganske fint å ha en TV på soverommet likevel. Hun begynte å se på bærbare projektorer, så da jeg ble bedt om å anmelde denne Boom Air Projector fra Aurzen, trengte jeg ikke mer betenkningstid.

Boom Air er Google-kompatibel og passer derfor inn i vårt Google-sentrerte hjem. Jeg bruker svært sjelden Google-assistenten min til å styre ulike dingser, men muligheten er der, og jeg kan til og med styre alle lysene og lydplanken min via projektoren. Appmessig er det meste tilgjengelig i Google Play Store, inkludert Netflix, HBO Max, Prime Video, Spotify og så videre.

Kona mi bestilte faktisk en billig skjerm på nettet, ettersom planen, som nevnt tidligere, har vært å ha en projektor på soverommet. Den er imidlertid ment å fungere som en bærbar enhet som man kan ta med seg når anledningen og muligheten byr seg, så selve lerretet var bare billig. Ettersom tanken bak projektoren som nevnt ikke er at den skal være stasjonær, har vi ikke satt opp en egen hylle til den over sengen vår. Vi har allerede en hylle der den kunne vært plassert, men vi har en ganske stor taklampe som kommer i veien, og da er ikke hyllen et alternativ. I stedet har vi plassert en krakk til venstre for sengen i midjehøyde og satt projektoren på den. Det betyr at den står på skrå i forhold til lerretet, men projektorens autofokus fungerer veldig bra til dette formålet. Bildet blir først skjevt eller vinklet, men etter et sekund eller så begynner autofokusen å virke, og bildet stabiliserer seg. Jeg fiklet litt med bildeinnstillingene da jeg satte den opp for første gang, men det har jeg ikke hatt behov for siden.

Bildet er bra, men det ser mye bedre ut i et mørkt rom enn i fullt dagslys. Selv når jeg endrer lysstyrken til "High", merker jeg ingen vesentlig forskjell sammenlignet med "Standard". Utendørs midt på dagen synes jeg det er bedre å se på mobilen. Jeg prøvde å gå ut sent en kveld på balkongen vår for å se hvordan bildet så ut i mørket utenfor huset, og jeg må innrømme at det overgikk forventningene mine. Problemet er at vi bor i et hus med blikkintak og bølgeblikk, så det er rett og slett ikke en flat overflate tilgjengelig på balkongen. Selve bildet var imidlertid klart, så hvis jeg kan finne en eller annen form for flat overflate - kanskje et slags bærbart (projektor)lerret - kommer det til å bli flittig brukt under fotball-VM i sommer. Her må du imidlertid tenke på strømkilden, for hvis du vil sitte på balkongen, som i mitt tilfelle, trenger du en stikkontakt i nærheten eller skjøteledninger.

Hvis du vil at den skal være ekstremt bærbar uten stikkontakter eller skjøteledninger, må du ha tilgang til en strømbank på minst 65 W for at den skal fungere.

Projektoren har en innebygd høyttaler på 10 W og produserer helt grei lyd, og den leverer virkelig 360-graders lyd. Selv om vi har projektoren ved siden av oss til venstre for sengen, føles det som om lyden kommer fra foran oss, fra lerretet. Jeg synes selve lyden til tider er litt tynn, men den er likevel helt akseptabel for en bærbar projektor i denne prisklassen. De tilgjengelige lydmodusene er Standard, Film, Musikk og Sport, i tillegg til muligheten til å slå surroundlyd på eller av. Det er også mulig å koble til via mobilen for å bruke projektoren utelukkende som høyttaler, hvis du skulle ønske det. I dette tilfellet viser ikke projektoren noe bilde, da det kun er høyttaleren som brukes. Hvis du sammenligner med andre bærbare enheter, for eksempel JBL Go 4 - som vi har et par stykker av her hjemme - er lydkvaliteten betydelig bedre på JBL.

Fysisk sett er projektoren ikke akkurat liten til å være en bærbar modell. Den veier rundt 1,3 kg, og når den er brettet sammen, måler den 26 cm i lengden og 9 cm i bredden. Den er rektangulær, så hvis du skal på tur og har en koffert av passende størrelse, får den plass. Projektoren har dessuten én port hver for HDMI, USB-C og hodetelefoner, noe som gjør den perfekt for en biltur når du mest sannsynlig har plass til å ta med både projektoren og Switch.

Oppsummert er Aurzen Boom Air en god og velfungerende projektor. Vi har brukt den en del hjemme, både på soverommet og på rommet til datteren vår, siden hun ikke har TV for øyeblikket. Lyden er litt tynn, og bildet er ikke det skarpeste du noen gang har sett, men den er likevel veldig hendig og enkel å bruke. Hvis du er på utkikk etter noe bærbart, men ikke er så opptatt av bilde- og lydkvalitet, er Boom Air noe for deg.