Vi nærmer oss friidretts-VM i 2025, som skal arrangeres i Tokyo mellom 13. og 21. september. Konkurransen, som ble arrangert i Budapest i 2023, vender nå tilbake til Japan for tredje gang, og gjenbruker nasjonalstadionet som ble brukt til de olympiske og paralympiske leker i 2020. Med baneløp, landevei, feltløp og kombinerte øvelser har 38 lag, pluss flyktninglaget, annonsert sine lag, og Australia vil være et av landene med flest utøvere, 88.

Blant dem vil ett navn være et av de mest omtalte: Gout Gout, tenåringen som ble kjent etter å ha slått alle rekorder på sin alder i fjor. For øyeblikket er han rekordholder på 200 meter i Oseania, 20,02 sekunder, men nå ønsker han å vise sin eksepsjonelle fart til resten av verden ... med sikte på å overgå Usain Bolts rekord på 19,19, satt i 2009 (brasilianeren var en av de første som la merke til Gout Gouts talent, og beskrev ham som en yngre versjon av seg selv, ettersom Gout allerede har overgått Bolts rekorder på hans alder).

Gout Gout, 17 år gammel, hvis navn og uttale har skapt en del tvil (hans egentlige etternavn er Guot, men ble endret til Gout på grunn av en stavefeil fra sudanske myndigheter, og uttales "gwot gwot"), blir allerede hyllet som Australias største idrettsutøver og til og med ansiktet utad for OL i Brisbane i 2032, der han vil være 24 år. Noen forventer til og med at sprinteren fra Sør-Sudan kan bli en av de mest gjenkjennelige idrettsutøverne i verden.

Hans første mulighet til å vise seg frem på verdensbasis blir under friidretts-VM i 2025, der Gout debuterer som senior på 200 meter.