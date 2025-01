Australian Open sendes gratis på YouTube, men alle spillerne ser ut som Wii-figurer Hvis du ikke har noe imot å se på figurer som ser ut som et videospill fra 2006 i over to timer, er det det.

HQ Australian Open har valgt en virkelig bisarr måte å la alle se kampene deres gratis på: de sender dem på YouTube ... men med en alternativ rollebesetning, ved hjelp av tegneseriefigurer. Hvis du går til kanalen Australian Open TV, vil du kunne se hver eneste kamp i turneringen live, helt gratis og direkte fra Australia ... men med tennisspillerne omgjort til virtuelle figurer, som etterligner deres virkelige bevegelser (og med den originale lyden og kommentarene). Det er en måte å omgå kringkastingsrettighetene på for å nå ut til hele verden, ettersom hvert land har sin egen TV- eller strømmeoperatør med eksklusive rettigheter til konkurransen. Det er ikke noe nytt: NFL og NBA har allerede brukt det som alternative sendinger, med figurer fra Simpsons, Disney eller Svampebod. I disse tilfellene av rent komiske grunner, i håp om å fange oppmerksomheten til et yngre publikum. Dette ser litt mer ujevnt ut enn systemet som brukes på NFL-kamper, der spillernes lemmer noen ganger klipper og vanligvis ikke ligner på de virkelige modellene. Men det er gratis, det er live, og så langt ser det ut til at fansen liker det, selv om det bare er som en morsom liten distraksjon. Viktig: Hvis du ikke klarer å se på, og får en melding som sier "failed conexion" eller noe lignende, kan du prøve å bruke Incgonito-modus i nettleseren din.