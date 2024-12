Hvordan The Simpsons invaderte NFL i en alternativ sending i sanntid

HQ

The Simpsons tok over NFL forrige mandag, og brukte teknologi fra ESPN og Sony til å lage en alternativ direktesending av en amerikansk fotballkamp mellom Dallas Cowboys og Cincinnati Bengals, men slik at den så ut som en Simpsons-episode - hvis Simpsons var i 3D og så ut som et videospill.

Spøk til side, den spesielle begivenheten kalt "The Simpsons Funday Football" var ingen liten bragd. Det var ikke en kortfilm eller en sketsj, men en ekte sending av en direktesendt fotballkamp - som endte 27-20 til Cincinnati - som du kunne se som vanlig på ESPN eller "Simpsonifisert" på Disney+ eller ESPN+.

Alt i sanntid, med spillere som var forvandlet til Simpson-lignende 3D-figurer, i 3D-omgivelser, og til og med stadion var helt annerledes, Springfield Atoms, som man ser i tegneserien.

ESPN bruker The Simpsons for å få inn nye fans av amerikansk fotball

Fans av The Simpsons kunne glede seg over kampen selv om de ikke brydde seg om sporten, og det er nettopp det som er poenget med denne typen tiltak: å utvide NFLs appell og tiltrekke seg nye seere.

Det hjelper at The Simpsons er universelt elsket av folk i alle aldre, og skaperne av denne "Funday Football" ga virkelig jernet og fylte skjermen med cameoer av figurene fra TV-serien, inkludert Homer og Bart, som heiet og noen ganger spilte for hver side, mens de virkelige kommentatorene også ble forvandlet til gule versjoner av seg selv.

Dette er ikke helt nytt, ettersom NFL allerede har gjort lignende grep med andre tegneseriefranchiser, inkludert Svampebob eller, i fjor, Toy Story. Disney eier naturligvis ESPN, nettverket som sender NFL, samt The Simpsons, som for tiden er inne i sin 36. sesong etter mer enn 750 episoder.

Neste juledag vil ESPN gjøre det samme med en NBA-kamp, men denne gangen med Disney-figurer som Mikke, Minni, Donald, Pluto eller Fedtmule i Walt Disney World.