Autentisk James Bond: Sjekk ut tittelsekvensen for 007 First Light med Lana Del Rays låt

Når det gjelder å lage en James Bond-opplevelse, er det visse elementer som må bevares og gjenspeiles. Martinis kan bare ristes og ikke røres, en Walther PPK må være det foretrukne våpenet, og ideelt sett er en Aston Martin den valgte bilen. Men det er også noen få kreative elementer som i mindre grad gjenspeiler 007s persona og karakter, nemlig at prosjektet må starte med en stilig åpningssekvens akkompagnert av en originalsang.

Under BAFTA Games Awards fikk vi en forsmak på nettopp denne tittelsekvensen for IO Interactives etterlengtede 007 First Light, og i denne åpningsvideoen finner vi Lana Del Rays originale sang, kjent som "First Light" og skrevet av Bond-veteranen David Arnold, som også fremføres.

Hvis du noen gang har sett en Bond-film, vil du føle deg som hjemme når du ser denne åpningssekvensen som føles like glitrende og glamorøs som kinofilmene. Du kan se den nedenfor, og når det gjelder når 007 First Light faktisk vil debutere, er lanseringen planlagt til 27. mai på PC, PS5 og Xbox Series X/S, med Switch 2 som skal følge på et senere tidspunkt på grunn av en nylig forsinkelse.