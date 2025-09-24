Avatar: Frontiers of Pandora får DLC basert på den kommende filmen

HQ

Til tross for at det var et veldig bra og stilig spill basert på en populær lisens, klarte ikke Massive Entertainment og Ubisofts tittel Avatar: Frontiers of Pandora helt å slå gjennom kommersielt.

Heldigvis betyr ikke det at spillet er glemt, og nå er det kunngjort at det er en virkelig interessant DLC på vei i form av utvidelsen From the Ashes - som selvfølgelig henter inspirasjon fra den kommende filmen Avatar: Fire and Ash. Utvidelsen får premiere samtidig med filmen (19. desember), og det offisielle sammendraget lyder :

"From the Ashes finner sted kort tid etter hendelsene i hovedspillet og tar deg med på reisen til So'lek, en kampsterk Na'vi-kriger fra Trr'ong-klanen. So'lek blir overfalt og etterlatt for å dø av RDA og deres nye allierte, den hensynsløse Ash-klanen, og våkner opp til en verden i flammer og Sarentu-familien hans spredt for alle vinder. Drevet av sorg og hevn begir han seg ut for å gjenforenes med og beskytte sine kjære."

Dette er den tredje utvidelsen til spillet - etter The Sky Breaker og Secrets of The Spires - og vil koste penger. Ingen prislapp er kunngjort ennå, men den vil bli solgt både separat (for alle som allerede har Avatar: Frontiers of Pandora) og som en pakke sammen med grunnspillet.