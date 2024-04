Avatar: Frontiers of Pandora får en 40 FPS-modus på konsoller

HQ

Avatar: Frontiers of Pandora var en seriøs kandidat til å bli kalt det vakreste spillet i 2023, men til tross for all den grafiske trolldommen hadde Massive Entertainment på forbilledlig vis lagt til valget mellom å spille med 30 eller 60 bilder per sekund. Forskjellen mellom de to er imidlertid ganske stor, og de som ønsker bedre flyt må derfor være forberedt på å ofre noe visuelt.

Men nå kommer et alternativ midt imellom med mindre kompromisser. Med oppdateringen 3.2 (utgitt i dag) har vi fått støtte for 40 bilder per sekund, noe som gir en merkbart bedre flyt enn 30, men samtidig med klart bedre grafikk enn 60 bilder per sekund. Det er også flere andre rettelser og tilføyelser, som du kan lese mer om på denne lenken eller nedenfor :

MERKBARE FORBEDRINGER: </strong>



[Xbox Series X/S, PS5] Lagt til en 40 FPS-modus.



[PC] Aktivert Intel XeSS Super Sampling.



GLOBAL:





Lagt til Fast Travel-alternativet i Research Station Alpha.



Omkartlegging av kontroller tilbakestilles ikke lenger ved omstart av spillet.



Fikset flere krasj.



Fikset noen stavefeil.



Fikset noen talelinjer som overlappet hverandre under dialog.



TEKNISK:





[PC] AMD FSR3 har blitt midlertidig tilbakestilt.



Utviklermerknad: For å unngå at visuelle artefakter påvirker interpolasjonsresultatet i FSR3 Frame Generation, har vi besluttet å gå tilbake til den tidligere versjonen av FSR3. Til tross for denne tilbakeføringen har vi besluttet å beholde visse forbedringer som vi introduserte med den oppgraderte versjonen, for eksempel forbedringer av brukergrensesnittets komposisjon ved bruk av Frame Generation.



HOVEDOPPDRAG OG SIDEOPPDRAG:





[Hovedoppdrag - Fortidens skygger] Løste et problem som gjorde at oppdraget ikke ble oppdatert når det ble utført i samarbeid.



EKSTRA FEILRETTINGER:





[Alle plattformer] Reddete motstandsfolk dukker ikke lenger opp i motstandsbevegelsens hovedkvarter med maske på.



[Alle plattformer] Noen NPC-er blir ikke lenger usynlige når de er i utkanten av spillerens synsfelt.



Ville du brukt en mellommodus som 40 bilder per sekund, eller er det all-in på grafikk og 30 bilder per sekund, eller maksimal flyt og 60 bilder per sekund for deg?