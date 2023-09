HQ

Avatar: Frontiers of Pandora har nettopp fått en ny visning på PlayStation State of Play. Vi fikk se mer av historien til vår unike karakter, som begynte livet med å bli trent opp som soldat for menneskene.

I kveldens trailer får vi se litt mer av hvordan historien deretter utarter seg slik at vi raskt i stedet begynner å kjempe mot menneskene og bli en del av verdenens nydelige natur. Til slutt gjentar Ubisoft at Avatar: Frontiers of Pandora fortsatt skal lanseres den 7. desember.