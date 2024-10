Avatar: Frontiers of Pandoras andre utvidelse lanseres i november

HQ

Vi vet nå når vi kommer tilbake til Pandora for å oppleve den andre utvidelsen for Avatar: Frontiers of Pandora. Denne neste delen av innholdet etter lanseringen, som er omtalt som Secrets of the Spires, vil ta oss med inn på Clouded Forest for å utforske den fantastiske fjellregionen på den fremmede månen og oppleve tonnevis av actionfylte luftkamper.

Når du kan dykke inn i denne neste utvidelsen, har Ubisoft bekreftet at Secrets of the Spires vil debutere i Avatar: Frontiers of Pandora 26. november, noe som betyr at vi er mindre enn en måned unna ankomst.

Med Secrets of the Spires nesten her, vil du sjekke det ut neste måned?