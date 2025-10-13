Avatar Legends: The Fighting Game offisielt avduket

Hvis jeg hadde en dollar for hvert nye nye kampspill basert på en stor franchise, ville jeg hatt tre dollar. Det er ikke mye, men det viser at mange nye fightere er på vei inn på markedet. 2XKO, Marvel Tokon: Fighting Souls, og nå Avatar Legends: The Fighting Game.

I motsetning til 2XKO og Marvel Tokon, ser Avatar Legends ut til å være mer av en tradisjonell 1v1-kjemper med fan-favorittfigurer som blir satt opp mot hverandre. Avatar Legends: The Fighting Game er for tiden en arbeidstittel, så forvent at mye vil endre seg før utgivelsen. Vi er ikke helt sikre på mekanikk, karakterer, funksjoner og mer, også.

Vi kan imidlertid definitivt forvente oss store navn fra Avatar-universet, som Aang, Zuko, Korra og flere. Det blir interessant å se om listen bare består av karakterene som er mest omtalt i seriene, eller om vi vil se noen mindre kjente bøyere komme inn i blandingen. Vi vil sannsynligvis ha noen ikke-bøyere med også, for det ville vært rart om Sokka eller Asami ikke var med.

Avatar Legends: The Fighting Game ser ut som en fartsfylt godbit for øyet, og du kan få et glimt av tidlig gameplay nedenfor :