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Avatar Legends: The Fighting Game

Avatar Legends: The Fighting Game presenterer Iroh som den første DLC-figuren

Vi kjenner nå til de fleste av personene som inngår i Year 1 Pass.

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Under Evo 2026 i helgen dukket Avatar Legends: The Fighting Game opp for å avsløre innholdet i Year 1 Pass med DLC-kjemperne. Totalt vil det bli lagt til fem karakterer i løpet av det første året, hvorav vi nå kjenner til fire, mens den siste vil bli presentert i detalj snart.

De fire bekreftede karakterene starter med alles favorittonkel, Iroh, som deretter vil bli etterfulgt av Ty Lin, Lin Beifong og Bolin, hvor de to sistnevnte er fra serien The Legend of Korra.

Når det gjelder den femte karakteren, avgjøres dette gjennom en fanavstemning, der interesserte spillere kan stemme på en liste med fem alternativer for å bestemme hvem som skal fullføre rekken av kampfigurer i Year 1 Pass. Alternativene inkluderer Tenzin, Kuvira, Amon, King Bumi og Asami.

Avatar Legends: The Fighting Game

Vi har foreløpig ingen informasjon om når disse karakterene blir tilgjengelige, men siden Avatar Legends: The Fighting Game først lanseres 23. juli vil vi sannsynligvis få vite mer om dette rundt eller like etter lanseringsdatoen.

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