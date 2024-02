Avatar: The Last Airbender avslører flere endringer i Netflix-serien

HQ

Nylig rapporterte vi at Netflix ønsket å fjerne Sokkas sexistiske elementer i Avatar: The Last Airbender, i et forsøk på å modernisere serien. Nå har seriens regissør Jabbar Raisani og showrunner Albert Kim gitt oss noen flere detaljer om hva som kan bli endret.

svarte Albert Kim følgende på spørsmål om hva de kommer til å beholde og hva de kommer til å endre:

"Jeg har brukt uttrykket at dette er en remix, ikke en cover, i den forstand at du må treffe mange kjente toner, men du må ikke glemme at dette skal være en ny sang. Så det er klart at det finnes historiepunkter og karakterer som du må gjengi ganske trofast fra originalen. Men samtidig oversetter du bokstavelig talt noe fra 2D til 3D, og det betyr at du må dimensjonalisere historien, ta den til nye steder og fylle ut noen av hullene."

Senere får vi en mer eksplisitt idé om noen av endringene. Ekstra scener vil bli inkludert, som Ozai og Zukos Agni Kai og massakren på luftnomadene, men noen ting vil bli fjernet for å gjøre fortellingen renere.

"I den første sesongen av den animerte serien drar [Aang] fra sted til sted på jakt etter eventyr", sier Albert Kim. "Han sier til og med: "Først må vi ri på elefanten koi"." Det er litt løsere, som seg hør og bør i en tegnefilm. Vi måtte sørge for at han hadde den drivkraften fra starten. Så det var en endring vi gjorde. Vi gir ham en visjon om hva som kommer til å skje, og han sier: "Jeg må komme meg til Northern Water Tribe for å hindre at dette skjer." Det gir ham en mye sterkere narrativ drivkraft til å gå videre, i motsetning til: "La oss ta en omvei og ri på elefantkoien". Så det er igjen noe som er en del av prosessen med å gå fra en Nickelodeon-tegneserie til et Netflix-seriedrama."

Katara vil også få noen endringer, ifølge Kim. "Jeg tror det er visse roller som Katara hadde i tegneserien, som vi ikke nødvendigvis hadde her. Jeg mener, jeg vil ikke gå inn på så mye av det, men det er noen kjønnsspørsmål som ikke helt ble oversatt fra tegneserien."

