HQ

I forrige uke fikk vi vite at Avatar: The Way of Water allerede hadde tjent over 1 milliard dollar, og du kan trygt si suksessen ikke har stoppet opp.

Deadline forteller at Avatar: The Way of Water nå har tjent over 1,5 milliarder amerikanske dollar. Dette betyr at den har blitt tidenes tiende mest inntjenende film etter bare tre uker på kinoer. Dermed kan du være trygg på at den straks fyker forbi The Avengers på niendeplass.