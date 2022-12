Avatar: The Way of Water har allerede tjent over 1 milliard dollar

HQ

Med tanke på at både Avatar og Titanic er to av filmene som har tjent mest penger gjennom tidene mens Aliens og Terminator 2: Judgment Day også er blant verdens mest kjente filmer er det forståelig at de fleste forventet Avatar: The Way of Water vil true både originalen og Avengers: Endgame. Det kan du banne på at den gjør.

Variety avslører nemlig at Avatar: The Way of Water allerede har tjent over 1 milliard dollar (den berømte "1 billion dollars"-milepælen som alltid blir snakket om i disse dager). Storfilmen trengte altså bare 14 dager på å klare dette, noe som er rekord i år siden den slår Top Gun: Maverick som brukte en måned på det). Derfor knuser den også Avatar som først passerte milepælen etter 17 dager.

For å sette dette i perspektiv har bare seks filmer gjennom tidene klart å tjene over 1 milliard dollar i løpet av to uker. Den forrige var Spider-Man: No Way Home som fortsatt slår Avatar: The Way of Water ved å tjene milliarden i løpet av 12 dager. Dermed er det faktisk mulig at sistnevnte klarer å unngå å gå i minus om suksessen fortsetter.