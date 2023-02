Avatar: The Way of Water er Norges mest innbringende film noensinne

HQ

Forrige helg fikk vi vite at Avatar: The Way of Water hadde blitt den fjerde mest innbringende filmen noensinne globalt og nærmet seg Titanics tredjeplass med stormskritt. Saken viser seg å være en annen her til lands.

Disney avslører nemlig i en pressemelding at Avatar: The Way of Water har tjent hele kr 101.284 543,42 kroner her til lands, noe som gjør den til Norges mest innbringende film noen gang. En liten grunn til dette er nok at vi samtidig får vite at 53 prosent av omsetningen kommer fra 3D-visninger, så gigantfilmen har tjent noen ekstra kroner på den måten.