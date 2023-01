Avatar: The Way of Water slår The Force Awakens for å bli den fjerde mest innbringende filmen noensinne

HQ

Da Ben skrev om at Avatar: The Way of Water hadde blitt den femte mest innbringende filmen gjennom tidene i går nevnte han at den sikkert ville ha tatt fjerdeplassen når mandagens rapporter kom inn. Vi trengte ikke å vente så lenge.

Deadline, The Wrap og flere andre amerikanske meider forteller at Avatar: The Way of Water nå har tjent mer enn 2.074 milliarder dollar, noe som betyr at den har blitt den fjerde mest innbringende filmen noensinne ved å slå Star Wars: Episode VII - The Force Awakens' 2.071 milliarder dollar.

Det betyr at det bare er Titanic, Avengers: Endgame og den originale Avatar som ligger foran i køen - med førstnevnte som har tjent 2.194 milliarder dollar. Derfor kan du være helt sikker på at The Way of Water vil senke det velkjente skipet i løpet av få dager, men det er verdt å huske at Titanic får en ny nyutgivelse om to uker, så vi får se om det fører til et comeback. Uansett vil James Cameron ha laget tre av de fire mest innbringende filmene noen gang ...