Det har gått noen uker siden vi ble fortalt Ant-Man and The Wasp: Quantumania vil være tilgjengelig på Disney+ fra og med onsdag. Gode nyheter, men denne kunngjøringen førte til enda flere spørsmål om når Avatar: The Way of Water vil finne veien til strømmetjenesten. Nå har vi endelig svaret.

Traileren nedenfor avslører at Avatar: The Way of Water vil bli tilgjengelig på Disney+ den 7. juni, så vi er bare tre uker unna å nyte filmen "gratis" hjemme som en del av abonnementstjenesten.