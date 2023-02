Avatar: The Way of Water slår Titanic og er nå den tredje mest innbringende filmen noensinne

HQ

For tre uker siden fikk vi vite at Avatar: The Way of Water hadde blitt den fjerde mest innbringende filmen noensinne ved å overgå Star Wars: The Force Awakens. Det betydde at den ikke var langt bak James Camerons egen Titanic, så jeg var langt fra den eneste som spådde at vi ville se en ny film på podiet veldig snart. Det er nå offisielt.

Disney har gitt ut en trailer og en pressemelding som bekrefter at Avatar: The Way of Water har tjent 2.243 milliarder dollar globalt, noe som gjør den til den tredje mest innbringende filmen gjennom tidene fordi Titanic hadde 2.242 milliarder dollar forrige gang vi fikk en oppdatering.

Den presiseringen om forrige oppdatering kan vise seg å være viktig, som Titanic kom tilbake på noen kinoer tidligere denne måneden, så jeg ville ikke blitt overrasket om filmen faktisk tar tredjeplassen tilbake. Hvis den ikke gjør det kan Avatar: The Way of Water i det minste prøve å rette blikket mot Avengers: Endgames andreplass, selv om det høres umulig ut å nå Marvel-filmens 2.799 milliarder dollar på dette tidspunktet.