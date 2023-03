Avatar: The Way of Water slippes digitalt senere denne måneden

HQ

De ekstreme kinotallene får det til å virke som om nesten alle har sett Avatar: The Way of Water. Hvis du faktisk ikke har det eller bare har lyst til å se den igjen hjemme byr muligheten seg snart.

Disney og 20th Century Studios har kunngjort at Avatar: The Way of Water vil få sin digitale utgivelse 28. mars, noe som betyr at du vil kunne legge til filmen i din digitale samling, og se "over tre timer med aldri før sett ekstramateriale".

Variety har siden kommentert denne kunngjøringen og uttalt at den digitale utgaven vil være tilgjengelig i 4K UHD-kvalitet med Dolby Atmos-lyd, noe som gjør den til en flott kandidat til å sette hjemmekinoen din på prøve.

Dessverre nevner ikke annonseringen noe om når filmen kommer til Disney+ eller blir tilgjengelig på Blu-Ray, så vi får bare vente en god stund til på det.