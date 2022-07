Avengers: The Kang Dynasty regisseres av Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-skaperen

HQ

Natt til søndag ga Marvel oss mange spennende nyheter. Blant annet fikk vi vite at Avengers: The Kang Dynasty og Avengers: Secret Wars vil avslutte fase fem av Marvel Cinematic Universe i 2025, men at disse altså fortsatt er langt unna stopper ikke Disney fra å allerede ha noen detaljer på plass.

The Hollywood Reporter røper at det er Destin Daniel Cretton, mannen som ga oss Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i fjor, som skal regissere Avengers: The Kang Dynasty. Dette på toppen av å lage en oppfølger til Shang-Chi sitt første eventyr og en serie basert på Wonder Man, så Cretton har tydeligvis blitt en favoritt hos Disney og Marvel.