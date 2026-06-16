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Det britiske forsvaret undersøker for tiden om en russisk fregatt avfyrte varselskudd i nærheten av en britisk yacht tidligere i dag i farvannet i Den engelske kanal. Kilder opplyser at den påståtte hendelsen skjedde rundt 20 miles sør for Isle of Wight, selv om det ikke ble konstatert noen skader eller personskader.

For øyeblikket samler britiske marinestyrker inn etterretning og overvåker situasjonen. Et patruljefartøy fra Royal Navy sjekket tilstanden til mannskapet på den britiske yachten. Parallelt med dette ble fregatten Admiral Grigorovich allerede fulgt av HMS Mersey.

Nyheten kommer dagen etter at BBC hevdet at Russland sto bak brannstiftelsene mot Starmers eiendommer, og bidrar til tidligere russiske maritime spenninger nær de britiske øyene. Den samme fregatten har ofte blitt observert i nærheten av britiske farvann, der den har eskortert skip knyttet til Russlands «skyggeflåte». Skuddene kom kort tid etter at Storbritannia avskjærte et tankskip med tilknytning til Russland nær den samme Isle of Wight.