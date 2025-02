HQ

At Obsidian slipper Avowed i 2025 kan godt være en fin tilfeldighet, eller en vakker skjebne. For det er bare ti år siden studioet tok en sjanse med Pillars of Eternity, som reddet det fra nedleggelse og i samme slengen ble en pioner innen crowdfunding i bransjen. Ti år med å gå mot strømmen, med å lete etter produksjonsverdier som passer til historien de ønsker å fortelle. Og kort sagt, for å foredle en fortelling, en kunstnerisk stil og en teknikk som førte til at de skapte et av de beste rollespillene i Xbox-katalogen for øyeblikket. Kanskje det beste.

Ved første øyekast er det lett å gjenkjenne Obsidians karakteristiske kunststil i Avowed, som de gjorde så godt med sitt forrige førstepersonsrollespill, The Outer Worlds. Fargerike miljøer, mettet av kromatiske kontraster, med en mindre utstrekning enn andre sjangerreferanser, men fulle av aktivitet og liv. I stedet for et pulserende stjernesystem der vi kjemper oss gjennom fraksjoner og avfyrer laservåpen, går handlingen her i retning av episk fantasy, sverd og magi. Til det finnes det ikke noe bedre enn å dra nytte av det allerede skapte Pillars of Eternity-universet og samtidig utvikle de tekniske musklene til et nytt nivå. For ja: Avowed er Obsidians største og mest ambisiøse tittel til dags dato, eller i hvert fall frem til The Outer Worlds 2 kommer om noen måneder. Det har også noen av de svakere punktene, som det nesten totale fraværet av ansiktsuttrykk på karakterene, men det er noe jeg allerede forbinder som en del av "Obsidian-opplevelsen" også.

Til tross for at det foregår i samme verden som Pillars of Eternity, trenger du ikke bekymre deg hvis du aldri har hørt om serien før. Avoweds historie finner sted etter hendelsene i Pillars-serien, men både Living Lands-regionen og handlingen er i stor grad utenfor innflytelsen fra disse historiene. Faktisk kan den fungere som en inngangsport til deres verden, slik den har gjort for meg. Og selv om det er sant at noen ganger så mange navn på riker, stammer, landsbyer, byer, byer og guder overvelder i løpet av de første timene av spillet, er det aldri vanskelig å ha en klar visjon om vår ledende rolle i handlingen. Men hvis du vil glede deg over tonnevis av lore og verdensbygging, er det mye her.

Dette er en annonse:

Og mens vi er inne på historien, tar Avoweds plot i bruk mange av high fantasyens temaer og troper for å bygge opp hovedkonflikten og de sekundære konfliktene: kolonisering, religionsfrihet, inkvisisjon, rasisme, sexisme, politikk, balansen mellom miljøvern og fremskritt... Alt krydret med magi og fantastiske skapninger. I hjertet av denne konflikten starter vi. Vi er en Godlike, et menneske hvis sjel ble berørt av en gud før vi ble født, og som etterlot seg et synlig merke på utseendet vårt, og noen unike krefter. Mens store deler av verden var skeptisk til vårt utseende og våre krefter, tok keiseren av Aedyr oss til seg og utnevnte oss til sin utsending med oppdrag om å utforske De levende land på vegne av imperiet. Det levende landet er en nesten uutforsket region der innbyggerne ikke ønsker aedyrianernes ankomst velkommen. Hovedformålet med ekspedisjonen vår er imidlertid å finne kilden til en ondskap som er i ferd med å herje verden: en slags pest som rammer alle livsformer og fortærer deres essens og sjel.

Det er opp til oss som spillere å bestemme hvordan vi skal gripe oppdraget vårt an: Skal vi utnytte vår privilegerte posisjon som utsending for keiseren av en koloniserende nasjon, eller skal vi vise empati med de innfødte innbyggerne? Skal vi støtte Jernknuteinkvisisjonen eller de paridisiske flyktningene som forbereder opprøret? Det finnes ikke noe entydig svart eller hvitt (nesten aldri), men det fine med alle disse valgene er at de alltid har en innvirkning på spillet vårt, og du kan føle at de endrer hendelsesforløpet. Og denne årsakssammenhengen vil til tider være mindre åpenbar, med subtile kommentarer fra NPC-er, og andre ganger så viktig at den åpner eller lukker mulige utfall av spillet. Hvis du skåner livet til en snikmorder, mister du et unikt våpen, men du gir ham kanskje en ny sjanse i livet, og det kan åpne en dør som ellers ville ha vært stengt for alltid.

Dette er en annonse:

Avowed er ikke en åpen verden, men snarere en åpen fortelling i en godt avgrenset verden. Progresjonen skjer ved å fullføre oppdrag og utforske store områder, hvert med sitt eget biom, flora, fauna, byer og til og med kultur. Fokuset ligger på å snu hver stein og ikke la noen hule være uutforsket, mens du tar deg gjennom grupper av fiender og monstre som lever i skogene, grottene, ørkenene og fjellene på Avowed. Det er også et lovløst område, så banditter og andre uønskede personer kan angripe deg når som helst. Og så er det pesten. Så det å rydde hver eneste lille tåkeflekk på kartet er et godt eventyr som vil holde deg underholdt en stund. For å komme videre til neste kart må du komme deg videre i historien, og når du gjør det, kan det være oppdrag eller figurer som ikke lenger er tilgjengelige bak deg, så sørg for at du har gjort alt du trenger å gjøre før du går videre.

Ikke la denne siste delen overvelde deg for mye, for jeg tror ikke den beste måten å nyte Avowed på er å fullføre alt innholdet. I begynnelsen av spillet mitt fullførte jeg hvert eneste oppdrag i området Auroria, der eventyret starter, men etter hvert som jeg gikk gjennom de to neste områdene, innså jeg at hvis jeg fortsatte å fullføre alt, kom jeg til å bli lei av repetisjoner. Det er ikke det at sideoppdragene ikke er varierte, men hvert område i spillet har en rekke "strukturelle" oppdrag (valgfrie, vel å merke) som gir unike fordeler ved å belønne utforsking, for eksempel søken etter guddommelige totemer eller skattekart. De låser opp viktige fordeler i ferdighetstreet og noen av de beste våpnene og rustningene i spillet, men de mange vendingene kan være utmattende etter noen timer.

Ulempen her er kanskje at fiendene ikke er særlig varierte. Vi møter Kith (de humanoide rasene i verdenen Eora), men også Xaurips (en stamme av øglemennesker), gigantiske edderkopper, jord- eller treelementskjeletter, ville bjørner ... og ikke så mye annet. Det finnes forskjellige varianter av hver fiende, men jeg savnet ofte noe annet å skyte på med den fortryllede buen min.

Men det Avowed mangler i fiendevariasjon, tar det igjen med et overveldende arsenal av våpen og magiske formularer. Og det beste er at vi kan kombinere ulike stiler avhengig av ferdighetene vi låser opp fra spillets tre "klasser". Jeg valgte en kombinasjon av Warrior og Explorer (gammel Skyrim-stealth og kritisk bueskyttermani) og droppet magien mer etter hvert som spillet skred frem, men i de første timene spilte jeg som mage hele tiden. Det eneste jeg så var at det å utvikle Mage-ferdighetene krevde mer spesifikke ferdighetspoeng enn å ikke lage en allsidig build med karakteren min, som både kunne angripe direkte og gjemme seg og angripe i skyggene fra avstand.

Det andre store insentivet til å utforske alt på Avowed er å finne oppgraderingsmaterialer og utstyr til karakteren din. Ofte vil de beste gjenstandene være gjemt bak små miljøgåter (ikke for kompliserte), men de krever litt oppmerksomhet for ikke å bli oversett. Det, sammen med tekstene og historiebøkene, sideoppdragene og minigåtene, er det som avrunder opplevelsen. Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet over eventyrledsagerne. Vi har fire å rekruttere, maks to om gangen, og evnene deres er like forskjellige som de er nyttige, men bakgrunnshistoriene deres var ganske flate. Med unntak av Kai brydde jeg meg egentlig ikke om noen av dem, men med deres støtte kan de hjelpe deg ut av en tøff kamp, og det blir det noen av.

Kort sagt, Avowed har vært en mer enn hyggelig overraskelse for meg, og et spill som har grepet meg fullstendig de siste ukene. Verdenen og historien er blant de beste i den nyere RPG-sjangeren, og kampsystemet med 60 bilder i sekundet, med en rekke forskjellige stiler for å takle hver kamp, utforskning og situasjonsløsning gjør det til en av årets beste opplevelser så langt. Og jeg mistenker at det vil leve videre i minnet mitt i lang tid fremover. Feilene veier ikke på langt nær like tungt som styrkene, og jeg håper Xbox vil verdsette denne typen arbeid mer som veien videre (og fortsette å finansiere det) når det gjelder enspilleropplevelser. Bravo!