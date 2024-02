Avowed bekreftet å ha flere avslutninger

HQ

Avowed var faktisk et av de første spillene som ble annonsert for Xbox Series X, men lenge var det eneste vi fikk se fra det en kort teaser-trailer uten gameplay. I juni fikk vi endelig se det for første gang, og under forrige måneds Xbox Developer Direct fikk vi en lang presentasjon med masse gameplay.

Siden da har vi fått massevis av ny informasjon, og Obsidian Entertainment virker nå mer villige til å fortelle oss mer om Avowed i forkant av den planlagte lanseringen senere i år. Da vi snakket med IGN, benyttet spilldirektør Carrie Patel anledningen til å fortelle oss litt om slutten på eventyret - eller kanskje vi burde si avslutningene: "Det er jo et Obsidian-spill. Hva skulle vi ellers være hvis vi ikke hadde noen forskjellige avslutninger?"

Hun fortsatte med å forklare at måten du spiller spillet på og behandler andre karakterer på, vil avgjøre utfallet av reisen din gjennom Living Lands:

"Du må nærme deg spillet med en viss grad av fleksibilitet, både når det gjelder spredningen og plasseringen av konsekvensene, og også når det gjelder konsekvensenes natur. Noen ting må ha overraskende, men troverdige utfall. Hvis alt utspiller seg akkurat som du forventer, kan det føles litt kjedelig.

Samtidig trenger ikke alle oppdrag å ha konsekvenser som ender verden. Noen har absolutt enorme konsekvenser for karakterene i verden rundt deg, men noen ganger er historien du opplever, bare en veldig personlig historie for de involverte karakterene. Og det er også helt greit."

Tanken er at du skal gjøre historien til din egen, noe vi vet at Obsidian Entertainment er veldig gode på, med tanke på deres tidligere rollespill som Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity og til og med South Park: The Stick of Truth. Patel fortsetter :

"Jeg synes det fine med rollespill er at det er mye rom for spredning når det gjelder tone, type, omfang og innholdets natur. Så du gir spillerne en stor verden der de kan finne mange forskjellige opplevelser som alle på en måte bidrar til deres opplevelse som hovedperson i dette spillet."

Vi har fortsatt ingen utgivelsesdato for Avowed, men det ser ut til å være et interessant RPG med noen friske ideer, blant annet kampene som lar deg bruke to våpen og magi, og også bytte utstyr raskt ved å trykke på en knapp. Du kan lese mer om hva det har å by på og se den siste traileren her.