Avowed er mye mindre enn The Elder Scrolls V: Skyrim

Etter å ha fått den den første skikkelige traileren for Avowed i Xbox Games Showcase dukket Obsidian opp i tirsdagens Extended-sending for å fortelle litt mer om spillet for å blant annet bekrefte manges antakelser.

Spillets regissør, Carrie Patel, startet likevel med å fortelle om historien. Vår rolle i historien er som en utsending til Pillars of Eternitys Aedyr-imperie og Living Lands for å undersøke og stoppe en mystisk pest. Deretter får vi bekreftet at Avowed blir langt fra så stort som The Elder Scrolls V: Skyrim, men i stedet er omtrent er på størrelse med The Outer Worlds. Det vil heller ikke være helt åpent, men som sistnevnte tilby adskilte soner vi kan utforske fritt.