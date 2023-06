Avowed virker som et magi-fokusert Skyrim i ny trailer

HQ

Da Obsidian, skaperne av Fallout: New Vegas og The Outer Worlds, annonserte Avowed for tre år siden ble det gjort med en filmatisk trailer som ikke viste noe rent gameplay. Mange har derfor vært nysgjerrige på hvordan spillet faktisk ser ut. Du får svaret under.

For som jeg lovet dukket Avowed opp i kveldens Xbox Games Showcase med en trailer som ga en mye bedre indikasjon på hvordan det blir å spille når det lanseres en gang i 2024. Som annonseringstraileren også viste virker det som et slags magifokusert The Elder Scrolls V: Skyrim med skytevåpen og muligheten til å fritt velge hva hver hånd brukes til.

Med tanke på at det altså skal komme neste år kan du regne med å se og høre mye mer både på tirsdagens Xbox Games Showcase Extended på tirsdag og de kommende månedene.