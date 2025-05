Avowed lar deg kvitte deg med edderkopper, og viser frem veikartet i ny oppdatering

HQ

Avoweds siste oppdatering og årets første store innholdsoppdatering har kommet. Siden spillets lansering i februar har fansen konsekvent bedt om nye funksjoner og noen livskvalitetsfunksjoner for å forbedre deres eventyr i de levende landene.

1.4-oppdateringen for Avowed tar tak i noen ting som spillerne ønsker, og resten blir lovet lenger ned på linjen i det nylig avdukede veikartet. For det første, i oppdateringen som er tilgjengelig nå, er det en Arachnophobia Mode, som lar spillerne gjøre edderkopper til mindre truende, men fortsatt dødelige kuler.

Det har også blitt gjort endringer i måten tåke av krig fungerer på, med kart som rydder lettere nå. En ny party camp-funksjon lar deg vente for å få tiden til å gå, og du kan avbryte kraftangrep med noen avstandsvåpen med en ny innstilling.

Senere i år forventer vi forbedringer i matlaging og håndverk, nye NPC-evner og -atferd, nye våpen, rustninger og evner for din Godlike, og tilpassede kartmarkører. Disse funksjonene skal være her til sommeren, og til høsten skal New Game Plus, en fotomodus og muligheten til å endre utseendet ditt være med i spillet.

Avowed er tilgjengelig nå på Xbox Series X/S og PC.