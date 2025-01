Avowed-utviklerne forklarer hvorfor spillet ikke er en åpen verden

HQ

Avowed er klart til å slippes om bare noen få uker, og i forkant av våre storslåtte eventyr i de levende landene, har Obsidian gitt oss noen flere detaljer om hva slags RPG-opplevelse vi går inn i. I stor grad handler det om valg, men vi vil ikke kunne dra hvor som helst, når som helst.

I et nylig intervju med Xbox Wire forklarte Avoweds regiondirektør Berto Ritger hvorfor vi ikke kommer til å se et åpent verdenskart, og i stedet vil få en serie åpne soner. "Jeg tror det er en god tempomekanisme (for disse valgene). Vi vet omtrent hva du har gjort før du går videre til neste ting. Det er fortsatt en veldig åpen struktur innenfor disse sonene, der du stort sett kan gjøre hva du vil, men det er ikke ett sammenhengende område der du kan være hvor som helst når som helst," sier han.

Narrativ designer Kate Dollarhyde legger til: "Tempoet er veldig vanskelig i spill med åpen verden. Du vet aldri hvor spilleren er og hva han eller hun gjør til enhver tid. Så det å ha disse sonene som skjer i rekkefølge betyr at vi alltid vet hvilket innhold du nettopp har kommet fra på den kritiske stien. Kanskje ikke hvilke sideoppdrag du har gjort, men vi vet alltid at du nettopp har hatt denne [kjerne]opplevelsen."

Selv om disse sonene betyr at hele kartet ikke kan utforskes på en gang, står du ganske fritt til å gjøre hva du vil innenfor en sone, slik vi fant ut i vår siste forhåndsvisning.

Avowed lanseres 18. februar til Xbox Series X/S og PC.