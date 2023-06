Avowed vil gjennomgå mer testing enn noe annet Obsidian-spill

HQ

En av ulempene med spill som har store verdener og mange muligheter er at de nærmest er umulig for utviklerne å finne pusse, noe som fører til at de aller fleste lanseres med en del problemer. Obsidian har opplevd dette før i spill som Fallout: New Vegas og Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, men vi trenger visst ikke å frykte så mange rare ting i Avowed neste år.

Briar Diem fra Bethesda bestemte seg nemlig for å berolige folk på RPGcodex-forumet ved å fortelle at Avowed vil gjennomgå den mest omfattende testperioden i Obsidian sin historie:

"På tidligere prosjekter har alfaperiodene noen ganger bare vært noen måneder lange. Dette er faktisk den lengste Alpha/Beta-perioden vi har hatt for noe spill hos Obsidian, og det er gode nyheter."

Dermed er det lov å håpe at spillet både blir langt mer finpusset og mye mindre enn The Elder Scrolls V: Skyrim.