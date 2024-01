Avowed's følgesvenner "har alle dype bånd til ulike regioner".

HQ

I forrige uke fikk vi den første ordentlige k ikken på Obsidian Entertainments kommende RPG Avowed, som byr på en enorm fantasiverden å utforske i et land kalt Living Lands. Selv om dette er den typen enspillereventyr Obsidian er kjent for, trenger vi likevel ikke å spille alene, for det vil finnes allierte du kan ta med deg på reisen.

I en lengre artikkel på Xbox Wire forklarer Game Director Carrie Patel og Gameplay Director Gabe Paramo mer om disse følgesvennene og hva vi kan forvente oss av dem, som er mer enn bare hjelp i kamper, ettersom de er knyttet til ulike regioner som gir oss geografiske fordeler og mer til:

"De har alle dype bånd til ulike regioner i Living Lands, og de har alle sine egne personlige grunner til å ønske å alliere seg med spilleren og hjelpe dem med å løse de store konfliktene du møter i løpet av spillet. De er dine allierte - på en måte dine rådgivere, dine lokale guider. De kommer med mange tilleggskommentarer og kontekst som avslører noe om karakteren deres, men også om det hjørnet av verden du utforsker."

Hvis det er noe de allierte er opptatt av, og valgene dine er noe en følgesvenn setter pris på eller ikke, vil det påvirke forholdet ditt til dem. Og det trenger ikke å være de store avgjørelsene som påvirker deg, mannskapet ditt og verden:

"For oss er det å skape disse valgene, som de store valgene som påvirker utfallet av et oppdrag, eller velferden til visse karakterer eller samfunn, like viktig som de mindre valgene du tar når du navigerer i en dialog og på subtile måter påvirker forholdet ditt til en annen karakter. Alt handler egentlig om å la spilleren være hovedpersonen i denne settingen."

Det høres ganske bra ut i våre ører, men hva synes du? Avowed lanseres senere i år til PC og Xbox Series S/X, og det er selvfølgelig inkludert i Game Pass.