Avoweds minimum PC-spesifikasjoner er ikke for krevende, men du trenger 75 GB lagringsplass

Avowed er fortsatt noen måneder unna, men Obsidian har gitt oss mye informasjon om det kommende RPG-settet i Pillars of Eternity-universet. Vi dekket det meste av det Avowed hadde å vise i dette stykket hvis du vil grave deg gjennom forhåndsbestillingsbonuser og lignende, men hvis du er en PC-spiller som ønsker å se om riggen din kan kjøre Avowed, har vi detaljene.

Minimumsspesifikasjonene for å kjøre Avowed er som følger (via Xbox Wire) :



CPU: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400



GPU: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580



Minne: 16 GB



Lagringsplass: SSD kreves (75 GB installasjonsstørrelse)



DirectX: Versjon 12



Dette er ikke for krevende, ettersom du kan ha en åtte år gammel GPU i riggen din for å få spillet i gang. Vi kan tenke oss at disse spesifikasjonene vil få spillet til å kjøre på lave innstillinger ved 1080p og 30 bilder per sekund, noe som ikke er bekreftet, men som ofte er det du ser for minimumsspesifikasjoner i dag. SSD-lagringskravet på 75 GB er på ingen måte det største spillet vi har sett, men det er fortsatt en solid mengde plass, og hvis du tenker på alt annet som lanseres i februar neste år, må du lure på om det er verdt lagringen.

Avowed lanseres for PC og Xbox Series X/S den 18. februar.