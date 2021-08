HQ

Etter det som kunne føles som evigheter med venting for mange ble altså Axiom Verge 2 plutselig lansert på PC, PS4 og Nintendo Switch for to dager siden. Gledelig nok viste det seg at spillet er veldig bra også, så Dóri er mer enn villig til å teste det ut selv i dagens GR Live-sending. Dermed kan du se de første to timene av det på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube fra klokken 16.