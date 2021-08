Kjøp Axiom Verge 2 i dag

Da Tom Happ ga oss en ny gameplaytrailer fra Axiom Verge 2 i forrige uke nøyde han seg fortsatt med å si at spillet ville lanseres "snart", så da Nintendo i går fortalte at en ny Indie World-sending ville komme i dag antok jeg at vi ville få datoen der. Det viste seg at Happ og Nintendo gjorde mer enn som så.

Det viser seg nemlig at Axiom Verge 2 slippes den 11. august...altså i dag! Dette gjelder både på PC, Nintendo Switch og PlayStation 4. PlayStation 5-utgaven må som tidligere nevnt vente litt siden soloutvikleren ønsker å implementere tips, DualSense-kontrolleren og andre funksjoner så bra som mulig. Uansett kan altså alle andre kose seg med spillet allerede i kveld.