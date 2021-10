HQ

Selv om jeg bare spilte Back 4 Blood i omtrent tjue timer, tør jeg allerede slå fast at det er få spill som har gitt meg så mange minneverdige øyeblikk. Det er så mange ganger at døden har vært gitt og pulsen min har ligget på 180 slag, bare for å gjøre et mirakuløst comeback etter at noen har klart å overleve mot umulige odds, dengt en boss og deretter gjenopplivet hele laget.

Det er nettopp derfor, selv i skrivende stund, jeg sitter her og føler at jeg ikke vil skrive en anmeldelse i det hele tatt, men bare gå tilbake til Back 4 Blood med vennene mine i stedet. Det er, som du vet, en slags åndelig oppfølger til Left 4 Dead med det samme grunnleggende konseptet fra den samme utvikleren, supplert med mange egne unike ideer og virkelig godt gameplay. Sistnevnte er utrolig viktig i et zombiespill fordi det selvfølgelig vil bli drept en djevelsk stor mengde av de levende døde, som her har fått navnet Ridden (hva er greia med at så mange zombieunivers må ha sitt eget navn på zombier?).

Det faktum at Turtle Rock har fått til gameplayet gjør det til en fryd å denge zombier med økser, sette fyr på dem med Molotov-cocktailer og perforere dem grundig med alle slags skytevåpen. Å drepe de allerede døde slutter aldri å føles tilfredsstillende, selv om Back 4 Blood aldri blir så splatterinspirert som sjangeren ofte blir, og kampene varieres deretter på forskjellige måter med flere typer fiender og oppdrag som må fullføres parallelt med drepingen. Men innen du får drepe noen i det hele tatt, må du gjøre deg kjent med hva som kan kalles spillets hubverden.

Her kan du gjøre ting som å velge karakter, hvordan karakteren skal se ut, fikle med våpnene dine og, viktigst av alt, lage kortstokker. Faktisk, i motsetning til Left 4 Dead, er det et slags progresjonssystem her som forbedrer oddsen i løpet av nivåene. Og du trenger en rimelig tilførsel av gode kort fordi nivåene er roguelike-inspirerte med nye utfordringer som betyr at du aldri vet nøyaktig hva du vil stå overfor. Disse kan variere fra enklere ting som å holde alle i live, til langt tøffere fiender som vil gjøre hvert møte til en brutal kamp. Da er det fint å kunne spille kort selv for å kontre utfordringene, eksempelvis med mer liv, større magasin eller bedre angrep.

Muligheten til å kjøpe nye über-kort holder ting spennende og variert, og det er morsomt å diskutere som en gruppe for å optimalisere forholdene. Jeg vet at noen har vært negative til kortsystemet, men jeg kan ærlig talt ikke forestille meg Back 4 Blood uten det, det er bare hyggelig å ha noe som binder spillet sammen og gir en slags belønning etter hver runde.

Nivåene er beundringsverdig lange (forvent minst to timer å spille igjennom) og varierte for virkelig å føles som et sammenhengende mini-eventyr. Underveis vil du støte på flere trygge steder hvor du får sjansen til å slappe av litt, kjøpe viktig utstyr, våpen, ammunisjon og så videre før du deretter starter fortsettelsen ved å åpne en annen dør enn den du kom inn gjennom. Takket være kortsystemet er nivåene aldri like, og strategien du brukte sist gang du spilte vil ikke nødvendigvis være den beste neste gang.

Dessverre er ikke systemet helt perfekt ennå, og utfordringene kan være svært ujevne. Tidlig kan det hende du får et oppdrag som er på grensa til umulig, mens det neste er så enkelt at det nesten er kjedelig. En overhaling av dette systemet vil være nødvendig, selv om det ikke er et stort problem, blir spill vanligvis bedre av at utfordringen øker kontinuerlig i stedet for å gå fra null til 100 - eller nesten verre, fra 100 til null. Ellers bidrar det faktum at de åtte tilgjengelige karakterene også har unike egenskaper til å holde spillet interessant, ettersom du kan eksperimentere med forskjellige konstellasjoner for å få synergieffekter.

I tillegg har Turtle Rock brukt konseptet sitt på kreative måter som endrer forholdene. Dette kan være å bygge barrikader eller stealth, som også bidrar til å holde konseptet friskt hele tiden. Jeg vil også nevne et øyeblikk med en jukeboks, som jeg spår vil bli betraktet som en kultklassiker om noen år. Det er også ting som bosser, som jeg dessverre ikke synes er spesielt minneverdige, uten at de er dårlige for den saks skyld.

Jeg spilte Xbox Series X-versjonen før anmeldelsen og PC-versjonen under betaen, og synes konsekvent at Turtle Rock tilbyr et veldig flott spill med Back 4 Blood. Det visuelle er solid, verden er ryddig og troverdig med smart bruk av avgrensere i stedet for usynlige vegger. Det er også mange miljøvariasjoner som tilbys, noe som alltid er et pluss i et flerspillerspill designet for å spilles igjen og igjen. Lydbildet er også flott med kjøttfulle effekter, kraftige eksplosjoner og god bruk av surround.

Men alt er ikke bare fryd og gammen, dessverre. Back 4 Blood er et tydelig flerspillerspill, men Turtle Rock har også hypet opp det faktum at du kan spille det alene. Og det kan du sikkert, men det er ikke spesielt morsomt. Ingen av systemene som brukes for å levle opp kortstokken, brukes, og du har heller ikke lov til å lagre statistikken din eller tjene Achievements/trofeer. Nesten verre er imidlertid dine vanvittig dumme lagkamerater, hvis kunstige intelligens får meg til å tenke at man ikke engang kan kalle det kunstig intelligens i dette tilfellet. Vær forberedt på å bli stadig irritert over beslutninger de tar.

For meg spiller det egentlig ingen rolle, ettersom Back 4 Blood er et flerspillerspill som er ment å spilles med andre, men det må nevnes at dette ikke er et spill du bør vurdere å kjøpe hvis du hovedsakelig tenker å spille alene. Videre er Back 4 Blood vanskelig på de to høyere vanskelighetsgradene. Som i veldig vanskelig. Å ha medspillere her hjelper.

Totalt sett synes jeg Back 4 Blood er en verdig arving til Left 4 Dead. Det har alt som gjorde sistnevnte så flott, og mer, kombinert med moderne gameplay og påkostede produksjonsverdier. Hver runde vil bli fylt med minneverdige øyeblikk du og lagkameratene dine vil le av lenge fremover (spør vår britiske redaktør hva han liker med spillets fugler), og det blir ofte ufattelig spennende. Det er imidlertid ikke helt perfekt, og jeg håper Turtle Rock overhaler ujevnhetene i vanskelighetsnivåene og singleplayeren. Men hvis du bare vil ha det gøy med gode venner, kan du knapt finne noe bedre akkurat nå, og det faktum at det er inkludert med Xbox Game Pass gjør neppe ting verre.