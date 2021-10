Back 4 Blood har nå over seks millioner spillere

HQ

HQ

Back 4 Blood er et kult spill som generelt har fått gode anmeldelser, og det var nok ikke feil å slippe det på Xbox Game Pass med en gang.

Turtle Rock Studios har nå delt et imponerende tall på Twitter der de avslører at spillet nå har nådd over seks millioner spillere to uker etter at det offisielt ble lansert. Ut i fra SteamDB å dømme virker det som at spillerne kommer tilbake for å spille mer og vi regner med at det kommer til å fortsette å vokse raskt fremover.

Vi synes dette er velfortjent. Sjekk ut vår anmeldelse der vi forklarer hvorfor du også burde jage zombier.