Back 4 Blood: Tunnels of Terror

Back 4 Blood fikk en blandet mottakelse da det ble utgitt i fjor høst. Mange likte at det føltes som den spirituelle oppfølgeren til Left 4 Dead-serien, som det faktisk er, men det var noen klager på hovedsakelig en mangelfull enspillerdel og systemet med spillkort som lar oss tilpasse eventyret vårt.

Den første utvidelsen, Tunnels of Terror, ble sluppet for ikke så lenge siden og jeg har tilbragt mye tid i dens mørke tunneler for å se om dette er hva fansen har bedt om. Og det jeg har kommet frem til er at det ikke egentlig finnes noe godt svar på det spørsmålet. For Tunnels of Terror gjør egentlig ingenting for å fikse det folk har klaget på, men fortsetter i samme fotspor som før, og det er også en av de minst konvensjonelle DLC-implementeringene jeg noen gang har sett.

Dette betyr imidlertid ikke at det som tilbys er dårlig, for det er det definitivt ikke. Tvert imot, du som elsket Back 4 Blood får mer av moroa og tunnelene som tilbys gir unektelig mye ekstra variasjon. De syv tunnelene er det virkelige trekkplasteret her. Men i stedet for å fungere som sin egen kampanje eller nye kapitler å velge mellom, har Turtle Rock Studios valgt å gjemme tunnelinngangene i de allerede eksisterende banene. Det betyr at du må velge en bane, spille den og håpe på å finne en tunnel underveis.

Denne løsningen er egentlig ikke så dårlig fordi de som har slått av cross-play i Back 4 Blood kan slite med å finne matcher allerede, og å legge til enda flere alternativer ville ha gjort det enda vanskeligere å finne Cleaners som er gira på å drepe zombier. Men med det sagt er det umulig å komme unna at det var litt frustrerende å måtte lete etter tunnelinnganger da jeg skulle anmelde utvidelsen, da jeg mest av alt bare ville kaste meg ut i alt det nye.

Uansett, tunnelene er ekstremt godt varierte seg imellom, og det er også episke våpen å finne for de som tar seg tid til å utforske. Våpnene er imidlertid både godt skjult og ofte godt bevoktet, så ikke forvent at dette er noe du vil ha tilgang til ofte. I tillegg til å være atmosfæriske er hulesystemene også fylt med fiender, hvor tre (Ripper, Shredder og Urchin) er helt nye. Da er det flaks at Tunnels of Terror også tilbyr to nye Cleaners som har egenskaper som passer godt til utvidelsen, og jeg føler at man i hvert fall i første omgang kommer til å ønske å ha begge med i gruppen.

Den første nykommeren er brannkonstabelen Sharice som gir et skikkelig løft til gruppens helse og i tillegg er ekstra motstandsdyktig mot traumer. Når du ikke helt vet hva som venter deg er hun et veldig sikkert valg. Den andre nye karakteren er Heng, en kokk som synes det er lettere å se hvor det er tunnelinnganger på banene, og som også ser våpentilbehør. Selv om tunnelene er både store og ikke så godt skjult (tenk enorme kjøttgrotter), er det fint å ha en karakter som hjelper til med å komme i gang med det nye innholdet - selv om jeg har vanskelig for å se Heng som nyttig for mer avanserte spillere.

For å oppsummere utvidelsen synes jeg den føles litt i tynneste laget for å rettferdiggjøre en prislapp på 149 kroner, som fortsatt er rundt en tredjedel av hva det koster å kjøpe spillet. Du kan be om mer for den prislappen, uten å være spesielt urimelig. Heldigvis har du muligheten til å dele denne DLC-en med andre som ikke har kjøpt den selv (jeg har dog ikke testet dette selv). Det holder nemlig at én i gruppen har kjøpt den, så kan alle spille.

Tunnelene er fine, varierte og godt laget, men både jeg og andre hadde foretrukket å komme i gang med det nye innholdet umiddelbart. Å måtte velge en gammel bane og se etter eventuelle tunnelåpninger i disse er frustrerende. Til syvende og sist føles det egentlig ikke som en komplett utvidelse og i hovedsak er det det samme spillet med to nye Cleaners mens nesten alt annet innhold er noe du må gjøre en skikkelig innsats for å få tilgang til. Da er det ikke nok at det er skikkelig bra når det er bra - for det skjer litt for sjeldent til at jeg er villig til å gi noen høyere karakter enn en middelmådig sekser.