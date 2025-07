Både Halo 4 og Halo 5 har solgt nesten 10 millioner eksemplarer

HQ

Halo 4 Halo 4 fikk en del kritikk for de kjedelige fiendene som skulle erstatte Covenant, og ble oppfattet som for Call of Duty-inspirert. I tillegg inneholdt kampanjen også Quick Time Events, noe mange mislikte sterkt.

Akkurat i tide til Halo 5: Guardians innså 343 Industries (nå Halo Studios) at vi av en eller annen grunn ikke ville spille som Master Chief lenger, og erstattet ham i stor grad med Spartan Locke som vi plutselig ble forventet å bry oss om på samme måte. I tillegg valgte utviklerne å fjerne lokal co-op, noe som alltid har vært en viktig del av serien.

Men til tross for denne kritikken og oppfatningen om at mange er lei av Halo, ser det ut til at fansen fortsatt er der. Via Bluesky påpeker Timur222 nå at en tidligere hoveddesigner fra 343 Industries avslører via LinkedIn at både Halo 4 og Halo 5: Guardians solgte "nesten 10 millioner enheter hver".

Kort sagt ser det ut til at Halo fortsatt tiltrekker seg mange spillere som kjøper eventyrene selv om fansen ikke er helt fornøyd. Så hvis Halo Studios bare kan levere noe virkelig bra, er det ingenting i veien for et storslått comeback for verdens største Spartan kriger.