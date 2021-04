Balan Wonderworld klarer ikke engang å nå topp 40 på de engelske salgslistene

Du ser på Annonser

Etter å ha fått noen ganske negative anmeldelser har det nå blitt avslørt at Balan Wonderworld så langt ikke engang har nådd topp 40 på de engelske salgslistene (fysiske spill). Ingen salgstall for regionen har blitt offentliggjort, men det har blitt rapportert at spillet har solgt mindre enn 2100 eksemplarer i Japan.

Ellers på listen for denne uken debuterer Square Enix-tittelen Outriders på sjetteplass, med 83% av salgene på PlayStation-plattformer (PS5 var 52% og PS4 31%). I tillegg klarte FIFA 21 å ta tilbake førsteplassen fra Monster Hunter Rise, som har falt ned til fjerdeplass.

Ta en kikk på ukens topp 10-liste nedenfor:



FIFA 21

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Monster Hunter Rise

Mario Kart 8: Deluxe

Outriders

Ring Fit Adventure

Super Mario 3D All-Stars

Assassin's Creed Valhalla

Minecraft (Switch)



Takk, Gamesindustry.biz