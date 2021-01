Balan Wonderworld-demo slippes neste uke

Du ser på Annonser

Balan Wonderworld ble hett allerede innen vi i det hele tatt fikk se spillet takket være de som står bak det. Det skapes nemlig av de to personene som en gang i tiden brakte Sonic the Hedgehog til verden; Yuji Naka (director) og Naoto Oshima (art direction). Det slippes den 26. mars til PC, PlayStation 4 og 5, Switch og Xbox One og Series - men nå meddeles det at vi ikke trenger å vente så lenge på å få prøve spillet selv.

Allerede neste uke, den 28. januar, slippes nemlig en spillbar demo på alle plattformene. Her får vi besøke hib-verdenen Isle of Tims og forhåpentligvis prøve noen av de over 80 draktene (alle med unike egenskaper) som skal finnes i det ferdige spillet.