Balan Wonderworld-demoen har nå blitt fjernet

Nysgjerrige spillere får ikke lenger muligheten til å prøve demoversjonen av Balan Wonderworld, ettersom den nå har blitt fjernet fra alle butikker. Dette ble annonsert via den offisielle Balan Wonderworld-kontoen på Twitter nylig.

Demoversjonen av Balan Wonderworld ble sluppet i februar og lot spillere spille gjennom en håndfull baner. Tross Sonic the Hedgehog-skapernes involvering var det veldig mange som syntes at demoen rett og slett var forferdelig med stive animasjoner og dårlige kontrollere. Disse problemene var dessverre tilstede da spillet ble sluppet en måned senere også, og det har som resultat blitt slaktet av kritikere verden over.

De som spilte demoen vil fortsatt få kostymene de ble lovet, men vi vet fortsatt ikke nøyaktig når.

