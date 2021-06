Balan Wonderworld-skaperen jobber visst ikke lenger for Square Enix

Du ser på Annonser

Balan Wonderworld ligger allerede godt an til å kunne kalles årets største skuffelse. Det ble utviklet av begge Sonic-skaperne Yuji naka og Naoto Ohshima, og så fra tidligere trailere ut til å by på Nights Into Dreams-liknende design kombinert med fargerik, moderne plattforming. Da spillet så kom ut viste deg seg dog å være et uinspirert, monotont mareritt som ble meget dårlig mottatt både av kritikere og spillkjøpere.

Nå finnes det tydelige tegn på at Yuji Naka ikke lenger jobber for utgiveren Square Enix, og det mistenkes at Balan Wonderworld-floppen bærer en del av skylden. Twitter-brukeren og podcasteren Stealth la nemlig merke til at Yuji Naka har skrevet på sine sosiale medieprofiler at hans samarbeid med Square Enix ble avsluttet i april - samtidig som lanseringen av Balan Wonderworld. Det var sannsynligvis en form for kontraktarbeid, og siden det gikk så ille, vil det ikke være noen DLC av noe slag, og de har åpenbart ikke noe annet fellesprosjekt på gang.

Nintendo Life skriver at Yuji Nakas eget studio Pope nylig feiret 15-årsjubileum og at spillskaperen skriver på Twitter at han håper å kunne gjøre flere prosjekter i fremtiden.