Alle som noen gang har spilt kort, besøkt et kasino eller bare satset penger kjenner til advarslene og rådene den store Kenny Rogers ga i sin tidløse sang The Gambler. Sangen, som prediket at man skal vite når man skal holde kortene, folde dem og kaste dem, gjelder mer enn noen gang når det gjelder LocalThunks poker roguelike-spill, Balatro, en tittel som gir en unik og interessant vri på et kortspill som har levd i generasjoner.

HQ

Ideen bak Balatro er ikke så veldig forskjellig fra vanlig poker. Du må bruke kortene du har fått utdelt til å lage forskjellige hender. Haken er at i motsetning til vanlig poker, der du bare skal slå de andre spillerne ved bordet, må du her bruke kortene dine og hendene de lager til å samle poeng for å slå dealeren. Det fungerer på den måten at hvert kort teller som et poeng, der en toer gir to poeng, en åtter gir åtte poeng, mens billedkort og ess gir henholdsvis 10 og 11 poeng. Avhengig av hvilke hender du har, får du en multiplikator på antall poeng du får, slik at et fullt hus for eksempel gir en firedobling av poengsummen din for den runden. I tillegg finnes det jokerkort som kan ha en enorm innvirkning på poengsummen din, og til og med tarotkort som fungerer som engangsforbruksvarer som hjelper deg med å samle en megamultiplikator som kan velte dealerens nødvendige kassepoeng i en rask bevegelse.

Det høres kanskje enkelt ut i praksis, og hvis du har en grunnleggende forståelse av poker og de ulike hendene som kan få poeng, er spillets kjerne svært tilgjengelig og lett å lære seg. Utfordringen og vanskelighetsgraden ligger i hvordan du bruker roguelike-elementene til å bygge opp et team av jokere og tarotkort som kan hjelpe deg med å score viktige poeng. En joker kan for eksempel gi deg en 15 ganger så høy multiplikator, men for å aktivere den på hver hånd må du ha brukt opp alle kortkortene dine, som er en funksjon som lar deg kaste opptil fem kort per kort tilbake i bunken i bytte mot tilfeldige erstatninger. Den største trusselen med denne jokeren er at når du ikke har flere kort igjen, må du lage poenggivende hender hver runde med bare kortene som ligger foran deg, og det er svært risikabelt, ettersom det kan føre til hender med lav poengsum, for eksempel et par eller to.

Dette er en annonse:

Tarotkort fungerer på samme måte, bortsett fra at de kan forvandle et kort til en annen farge eller gjøre en poenggivende hånd mye mer effektiv (f.eks. får tre like en ekstra multiplikator på tre ganger for den hånden). Du kan kjøpe og skaffe deg tarotkort og jokere i butikken på slutten av hvert spill og bruke penger du tjener på å overvinne giveren på så få runder som mulig. Butikken er i hovedsak stedet der du legger opp poengstrategien din for den aktuelle runden, ettersom du må samle jokere som passer til hvordan du har tenkt å spille. Til å begynne med virker det kanskje ikke så viktig å samle jokere som passer for deg, men etter hvert som rundene skrider frem og poengene du må samle for å slå dealeren, begynner å bli mange titusener, hundretusener og til og med millioner, vil du etter hvert få merke vreden av å ikke utvikle en sammenhengende spillestil.

Siden Balatro er et roguelike, har det problemer med sjangerens tilfeldige natur. Du vil ha runder der det føles som om spillet er mot deg og at det ikke er noe håp om å vinne. Dette kommer i tillegg til runder der kortene ikke faller i favør av det du trenger. Du kan bruke tarotkort for å kompensere for dette, men som Kenny Rogers sier, noen ganger må du bare gi opp.

Dette er en annonse:

For å gjøre spillet interessant tilbyr Balatro en rekke forskjellige kortstokker som hver gir litt forskjellige bonuser. Det kan for eksempel være ett ekstra kort på hånden, eller ett ekstra kort som du kan bruke i hver kamp. I tillegg kan du velge mellom ulike vanskelighetsgrader og til og med låse opp en utfordringsmodus hvis du klarer å slå spillet med et utvalg av ulike kortstokker. Utvalget av jokere, tarotkort og spillbare kort du kan lage ved hjelp av tarotkort, er også så stort at det hele tiden føles som om Balatro gir deg en ny overraskelse i hver eneste runde. Hver gang du begynner å føle deg komfortabel, kommer spillet med noe nytt som tvinger deg til å svare med en ny strategi. Sjefskampene er noen av de beste eksemplene på dette, for i løpet av disse mer utfordrende kampene vil du møte modifikatorer som drastisk øker spillets vanskelighetsgrad, for eksempel kort som trekkes med billedsiden ned, visse farger som gjøres ugyldige og i praksis ubrukelige, eller til og med en som gjør at du taper penger hver gang du spiller ut et kort, noe som betyr at du vil sitte igjen med null eller negative midler neste gang du besøker butikken.

Balatro er virkelig et fantastisk, genialt og helt unikt spill. Det har en perfekt blanding av enkel og lettfattelig spillmekanikk og omfattende, dype og komplekse matematiske systemer som både underholder og utfordrer erfarne kortspillere. Det er et strålende eksempel på hvordan roguelike-formelen kan brukes i praksis, og jeg vil absolutt oppfordre alle med en marginal interesse for kortspill til å sjekke ut denne tittelen, for den vil ikke skuffe deg.