Balatro-skaper: "Jeg forventet å selge kanskje 10 eksemplarer"

Balatro har vært en av årets største suksesser når det gjelder indiespill. Poker-rogueliken har opplevd massiv interesse helt siden det debuterte tidligere i år, så mye at det virkelig har sjokkert og overrasket utvikleren LocalThunk.

I et innlegg på X avslører utvikleren at de forventet å bare selge noen få eksemplarer og deretter gå tilbake til jobbsøking etter en annen mer vanlig rolle i IT-bransjen.

"For ett år siden forberedte jeg meg på å publisere det rare lille spillet mitt på Steam og se etter en IT-jobb igjen. Jeg lanserte butikksiden i mai og forventet å selge kanskje 10 eksemplarer."

Balatro har siden den gang blitt en millionselger og fortsetter å blomstre med planlagte nye oppdateringer og funksjoner på vei. Hvis du ikke har hatt sjansen til å sjekke ut spillet (sørg for at du gjør det), kan du finne vår anmeldelse av det her.