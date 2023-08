Den første oppdateringen til Baldur's Gate 3 er enorm og lover mer enn 1000 rettelser og forbedringer.

HQ

Det nyeste Dungeons & Dragons-eventyret fortsetter å slå alle slags rekorder, til tross for at det har vært tilgjengelig i tidlig tilgang på PC i tre år. Studioet og direktør Swen Vincke er overveldet over mottakelsen av spillet og er ikke sene om å korrigere og forbedre opplevelsen der det er nødvendig. For i den kommende første store oppdateringen av spillet er listen over rettelser mildt sagt omfattende, med over 1000 endringer totalt.

Før det vil Larian Studios imidlertid slippe minst én hotfix til for å fikse noen hundre rapporterte krasj og feil. Som tidligere nevnt må Xbox-spillere dessverre vente litt med å få glede av spillet, ettersom Larian sliter med noen tekniske problemer på plattformen.