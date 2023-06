Baldur's Gate III lanseres tidligere på PC - utsettes på PS5

HQ

Larian Studios har alltid vært et talentfullt studio, men ble virkelig berømt med Divinity: Original Sin og Divinity: Original Sin II. Dette førte til at de fikk oppdraget med å lage Baldur's Gate III, og Early Access-versjonen har fått det til å virke som om vi har et nytt fantastisk spill i vente. Jeg er enda mer sikker på det nå.

Larian har nemlig kunngjort at Baldur's Gate III blir fremskyndet fra 31. til 3. august på PC. Selv om dette åpenbart betyr at utviklerne allerede er veldig fornøyde med spillet legger de ikke skjul på at dette også skjer fordi de ikke ønsker å lansere det for nært de andre etterlengtede spillene som kommer i slutten av august og september.

Det kan PlayStation 5-versjonen dessverre ikke unngå, for PS5-versjonen av Baldur's Gate III er utsatt til 6. september fordi utviklerne trenger en uke ekstra for å få spillet til å kjøre med 60 bilder i sekundet.

De benytter også anledningen til å få det til å høres ut som om Xbox Series-versjonene av Baldur's Gate III ikke ligger så langt etter som mange fryktet, samtidig som de kaster litt skygge på Xbox Series S:

"Vi er optimistiske med hensyn til Baldur's Gate 3 på Xbox Series X, men for å kunne annonsere og lansere spillet på Xbox må vi sikre at spillet fungerer uten kompromisser i hele Xbox X|S-økosystemet, i flerspillermodus og med delt skjerm. Vi har allerede lagt ned mye arbeid i å få det til å fungere, og det vil vi fortsette med."

Hva synes du om disse endringene?