Baldur's Gate 3 kommer ikke til Switch 2 tross alt

Dårlige nyheter for de som hadde håpet å spille Baldur's Gate 3 på Nintendos nyeste håndholdte konsoll. Under en Q & A-økt på Reddit i dag bekreftet Larian-sjef Swen Vincke at det anerkjente rollespillet ikke kommer til Switch 2 - selv om teamet gjerne ville ha elsket å portere spillet - det var rett og slett ikke deres avgjørelse å ta.

Vincke sa at :

"Vi skulle gjerne ha gjort det, men det var ikke vår beslutning å ta."

Dette er selvsagt litt av en nedtur, spesielt siden maskinvaren i seg selv er ganske kapabel og konsollen faktisk støtter museinngang takket være de nye kontrollerne. Kort sagt, i det minste på papiret, ville Switch 2 ha vært perfekt for Baldur's Gate 3. Vincke gikk ikke inn på nøyaktig hvorfor porten ble stoppet, men ifølge ryktene skyldes det lisensieringsproblemer med IP-innehaverne Hasbro og Wizards of the Coast.

Vincke nevnte imidlertid at Larian vil vurdere å gi ut sin kommende fantasy-suksess - Divinity - på konsollen. Og deres tekniske team ser visstnok frem til utfordringen, når den tid kommer.

